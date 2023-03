NBA rezultati – Klivlend preokretom do pobjede protiv Bruklina

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Klivlenda pobijedili su Bruklin 116:114 i obezbijedili plasman u plej-of NBA lige.

Klivlend, koji je dva minuta i 13 sekundi prije kraja gubio 112:104), do pobjede došao je trojkom Ajzaka Okora u posljednjoj sekundi.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Orlando – Njujork 111:106

Nju Orleans – Šarlot 115:96

Los Anđeles Klipers – Oklahoma 127:105

