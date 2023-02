NBA rezultati – Indijana nakon velikog preokreta pobijedila Čikago

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga poraženi su od Indijane 117:113 i upisali peti uzastopni poraz u NBA ligi.

Čikago je nakon prve četvrtine imao prednost od 24 poena (39:15), ali je dozvolio rivalu da se u nastavku vrati u meč i napravi preokret.

To je ekipi iz Indijanapolisa treća pobjeda u posljednjih 19 utakmica.

Crnogorski košarkaš Nikola Vučević prekinuo je seriju od devet mečeva sa dabl-dabl učinkom.

Meč je završio sa 19 poena i sedam skokova.

U pobjedničkoj ekipi najbolji je bio Badi Hild sa 27, Eron Nesmit je ubacio 21, Majls Tarner 17, a poen manje Tajris Haliburton.

U ekipi Čikaga najefikasniji je bio Zek Levin sa 35, dok je Kobi Vajt upisao 25 koševa.

Utakmicu je zbog problema sa kukom propustio Demar Derozan.

Srpski centar Nikola Jokić sa 21. tripl-dabl učinkom u sezoni predvodio je Denver u pobjedi protiv Dalasa 118:109.

Meč je završio sa 14 poena, 13 skokova i deset asistencija.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džef Grin sa 24, Majkl Porter Džunior je dodao 22, a Kentavijus Koldvel Poup 14 poena.

U ekipi Dalasa, u kojem zbog povrede nije bilo Kajrija Irvinga, najbolji je bio Luka Dončić sa 37 poena.

Na ostalim utakmmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Šarlot – San Antonio 120:110

Atlanta – Njujork Niks 101:122

Boston – Detroit 127:109

Bruklin – Majami 116:105

Filadelfija – Klivlend 118:112

Memfis – Juta 117:111

Oklahoma – Hjuston 133:96

