NBA rezultati – Golden Stejt lako protiv Klipersa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Golden Stejta pobijedili su Los Anđeles Kliperse 115:91, u jutros odigranom meču NBA lige.

Zvaničnog šampiona do pobjede vodio je Džordan Pul sa 34, dok su Klej Tompson i Džonatan Kuminga meč završili sa po 19 poena.

U poraženom timu, Kavaj Lenard je postigao 21, Erik Gordon 16, a Mejson Plamli 12 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Dalas – Filadelfija 133:126

Vašington – Toronto 119:108

San Antonio – Indijana 110:99

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS