NBA rezultati – Filadelfija prekinula seriju Milvokija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Milvokija prekinuli su seriju od 16 uzastopnih pobjeda, nakon što su pred svojim navijačima poraženi od Filadelfije 133:130, u jutros odigranom meču NBA lige.

Filadelfija je početkom posljednje četvrtine imala zaostatak od 14 poena, ali je na zahvaljujući Džoelu Embidu i Džejmsu Hardenu uspjela da napravi preokret i dođe do pobjede.

Harden je bio najefikasniji sa 38, Embid je ubacio 31, a Tajris Maksi 26 poena.

U poraženoj ekipi najbolji je bio Janis Antetokumpo sa 34, dok su Bruk Lopez i Džru Holidej postigli po 26 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Vašington – Toronto 109:116

Klivlend – Detroit 114:90

Majami – Atlanta 117:109

San Antonio – Hjuston 110:122

Sakramento – Minesota 134:138

