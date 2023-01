NBA rezultati – Denver ubjedljiv protiv Bostona

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera pobijedili su u Koloradu ekipu Bostona 123:111, u jutros odigranom meču NBA lige.

To je sedmi trijumf Denvera u posljednjih osam kola, dok je Boston prekinio niz od četiri trijumfa.

Denver je do 24. trijumfa ove sezone vodio je Nikola Jokić devetim tripl-dablom ove sezone, a 91. u karijeri

Meč je završio sa 30 poena, 12 skokova i 12 asistencija.

Istakao se i Brus Braun sa 21, Majkl Porter je ubacio 19, Eron Gordon 18, a Bonis Hiland 17 poena.

Najbolji kod tima iz Masačusetsa bio je Džejlen Braun sa 30 poena.

Dža Morant je sa 35 poena vodio Memfis do triijumfa protiv Sakramenta 118:108, dok je Milvoki poražen od Vašingtonua u Viskonsinu 118:95.

