NBA rezultati – Denver prekinuo seriju poraza

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera pobijedili su

Detroit 119:100 i prekinuli seriju od četiri uzastopna poraza u NBA ligi.

Denver je tom pobjedom postao prvi tim iz Zapadne konferencije koji je matematički obezbijedio mjesto u plej-ofu i uveličao 400. pobjedu Majkla Melouna u trenerskoj karijeri.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Jokić sa 30 poena, a imao je deset skokova i devet asistencija.

Istakao se i Kaldvel Poup sa 20, Džamal Mari je ubacio 19, dok su sa po 15 koševa meč završili Porter Džunior i Aron Gordon.

Na suprotnoj strani istakao se Rodni Mekgruder sa 20 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Bruklin – Sakramento 96:101

Toronto – Oklahoma 128:111

Milvoki – Indijana 123:139

Finiks – Orlando 116:113

