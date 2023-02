NBA rezultati – Batler donio pobjedu Majamiju

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Majamija pobijedili su Hjuston 97:95, a odlučujuće poene postigao je Džimi Batler 0,3 sekunde prije kraja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Tajler Hiro sa 39, Bem Adebajo je dodao 20, a Batler 16 poena.

U ekipi iz Teksasa istakao se Džabari Smit sa 22, Kenjon Martin je upisao 17, a Alperen Šengun 12 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Detroit – San Antonio 138:131

Indijana – Finiks 104:117

Filadelfija – Njujork 119:108

Boston – Šarlot 127:116

Toronto – Juta 116:122

Memfis – Minesota 128:107

Nju Orleans – Klivlend 107:118

Portland – Oklahoma 129:138

Sakramento – Dalas 114:122

Los Anđeles Klipersi – Milvoki 106:119

