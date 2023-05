NBA – Majami na korak od velikog finala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Majamija pobijedili su Boston 128:102 i poveli 3:0 u finalu plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Najzaslužniji za trijumf Majamija bio je Gejb Vinsent sa 29 poena, dok je Dankan Robinson ubacio 22 koša.

U ekipi Bostona bolji od ostalih bio je Džejson Tejtuma sa 14 poena.

Naredna utakmica na programu je u noži između utorka i srijede.

U plej-ofu igra se na četiri dobijena meča.

