NBA – Denver i Filadelfija na korak od finala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera i Filadelfije poveli su 3:2 u polufinalu plej-ofa NBA lige.

Denver je pred svojim navijačima, u petom meču Zapadne konferencije, savladao Finiks 118:102.

Najzaslužniji za treći trijumf Denvera bio je Nikola Jokić sa 29 poena, 13 skokova i 12 asistencija.

Imao je i dvije blokade i jednu ukradenu loptu.

U pobjedničkom timu istakao se i Brus Braun sa 25, dok su po 19 poena ubacili Džamal Mari i Majk Porter.

Goste su predvodili Devin Buker sa 28 i Kevin Durent sa 26 poena.

U Istočnoj konferenciji, Filadelfija je u petom meču, kao gost, slavila protiv Bostona 115:103.

Filadelfiju su do pobejde vodili Džoel Embid sa 33 i Tajriz Maksi sa 30, dok je Džejms Harden meč završio sa 17 poena.

U ekipi Bostona raspoložen za igru bio je samo Džejson Tejtum sa 36, dok je Džejlen Braun ubacio 24 poena.

