Nastaviće rekonstrukciju tribine stadiona u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada je usvojila Informaciju o nastavku realizacije projekta kojim će se rekonstruisati zapadna tribina fudbalskog stadiona u Nikšiću.

U tom dokumentu se navodi da je, tokom izvođenja radova ugovorene vrijednosti 4,58 miliona EUR, u cilju postizanja više kategorije stadiona, pokrenuta inicijativa za izmjenu projektne dokumentacije po preporukama UEFA.

“Vlada je zadužila Upravu javnih radova da sprovede postupak javne nabavke i odabere izvođača za dodatne radove u iznosu do oko 730 hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, zaduženi su Uprava javnih radova i Ministarstvo finansija da nedostajuća sredstva za realizaciju projekta u ukupnom iznosu od oko 1,51 milion EUR planiraju Kapitalnim budžetom za narednu godinu. (kraj) tir

