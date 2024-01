Na utakmici protiv Ulma oproštaj od Dejana Milojevića

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub Budućnost Voli pozvao je navijače da se na utakmici sa Ulmom oproste od košarkaša i trenera Dejana Milojevića.

Utakmica 16. kola Eurokupa biće odigrana u utorak, u 19 sati.

Milojević je preminuo u srijedu, u Solt Lejk Sitiju, gdje je njegov tim Golden Stejt trebao da odigra meč sa Jutom.

Milojević je dres Budućnosti nosio od 2000. do 2004. godine.

Predvodio je i kao trener 2021. godine, od kraja januara do sredine juna, kada je dobio ponudu Golden Stejta.

“Ulaz na utakmicu je besplatan za sve navijače, dok će vlasnici sezonskih karata imati prvenstvo da sjednu na svoja mjesta. Na utakmicu se ulazi bez karata. Svi u Moraču u utorak u znak sjećanja na bivšeg kapitena, trenera i legendu našeg kluba. Za Miloja”, piše u saopštenju podgoričkog kluba.

