Muški kata tim osvojio bronzanu medalju, ekipa u brobama petoplasirana

Podgorica, (MINA) – Muški kata tim karate reprezentacije Crne Gore osvojio je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Gvadalahari, dok je ekipa u borbama završila kao petoplčasirana.

Tim u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan, Kenan Nikočević i Nikola Milić, savladao je u meču za treće mjesto Englesku 42,6 – 40,4.

To je prva medalja muškog kata tima u nezavisnoj Crnoj Gori.

U toj disciplini crnogorski karate ima i bronzu ženskog tima, u sastavu Tijana i Biserka Radulović i Milena Milačić, osvojenu 2007. godine.

Član bronzanog tima Vladimir Mijač kazao je da je ponosan na ostvareni rezultat u Gvadalahari.

“Osvajanje seniorske bronzane medalje u katama za naš tim, reprezentaciju i državu znači mnogo. Posebno što je prva, istorijska, za muški kata tim na šampionatima Evrope u seniorskoj konkurenciji. Rezultat ostvaren u Gcvadalahari još veći nam je podstrek da nastavimo još jače da radimo, kako bi u kontinuitetu ostvarivali slične i bolje rezultate”, rekao je Mijač.

On se zahvalio porodici, trenerima i selektorki, svima koji su na bilo koji način doprinijeli njihovom uspjehu.

Trio Bara osvojio je u Gvadalahari 12. evropsku medalju za crnogorski karate u seniorskoj konkurenciji.

Oni su u četvrtak prvi krug takmičenja završili kao trećeplasirani u grupi sa 39,1 poenom.

U drugom kolu crnogorski tim osvojio je drugo mjesto (39,1), što je bilo dovoljno za borbu za medalju.

Selektorka Milena Milačić podsjetila je da je nakon 15 godina osvojena medalja u katama na Evropskom prvenstvu.

“Jako sam ponosna na ekipu i vjerujem da trudom, zalganjem i pristupom koji su imali i do sada, mogu da ostvaruju još bolje rezultate. Prošle godine bili su nadomak medalje, ove godine su odlicnim plasmanom u eliminacijama i osvajanjem medalje dokazali da zaista imaju kvalitet i da su u vrhu Evrope”, rekla je Milačić agenciji MINA.

Muški tim u borbama u meču za treće mejsto poražen je od Hrvatske 3:1.

Ekipa je u Gvadalahari nastupila u sastavu Nikola Malović, Nenad Dulović, Lazar Jovović, Nemanja Mikulić, Nemanja Jovović, Balša Miličković i Dušan Bijelić.

Crnogorski sastav u petak je bez borbe dobio duel sa Švedskom, dok je u drugom kolu eliminisao Holandiju 3:1.

U četvrtfinalu poraženi je od Ukrajine 3:0, koja je plasmanom u finale omogućila crnogorskim karatistima repasaž.

Borbu za medalju izborili su pobjedom protiv Portugala 3:2.

Na korak od medalje stao je i Nemanja Mikulić, koji je juče u meču za treće mjesto i bronzanu medalju, u kategoriji do 75 kilograma, poražen od Belgijanca Kventina Mahudina.

Borba je završena neriješeno (0:0), a pobjednik je odlučen sudijskim preglasavanjem.

