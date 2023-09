Mujovi i Gazivoda na Balkanskom prvenstvu u Sivasu

Podgorica, (MINA) – Sivas će sjutra biti domaćin atletskog prvenstva Balkana za mlađe juniore i juniorke (U18), na kojem će nastupiti i crnogorska delegacija, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Navodi se da će crnogorsku atletiku predstavljati Anabela Mujovi i Antonela Gazivoda.

Članice barskog kluba Sanja i Oriona iz Ulcinja ispunile su normu Balkanske atletske federacije.

Mujovi će se takmičiti u skoku u dalj, a Gazivoda u bacanju diska.

Crnogorske atletičarke u Sivasu predvodiće trener atletskog kluba Sanja iz Bara, Sanja Đurnić.

Balkansko prvenstvo za mlađe juniore okupiće više od 350 takmičara iz 20 država članica Balkanske atletske federacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS