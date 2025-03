Mrdak najbolji, Ćirković najperspektivniji

Podgorica, (MINA) – Član Budve Strahinja Mrdak obilježio je drugo kolo Crnogorske bokserske lige.

Priznanje za najboljeg boksera zaslužio je efektnom pobjedom protiv Andrije Nikitovića iz BK Nikšić.

Meč je održan u konkurenciji juniora, u kategoriji do 52 kilograma.

Mrdak je u prvom kolu dobio priznanje za najperspektivnijeg borca.

Za najperspektivnijeg boksera drugog kola proglašen je Vukašin Ćirković iz BK Power boxing.

Ćirković je u konkurenciji juniora, do 57 kilograma, bio bolji od Đorđa Mitrovića (BK Podgorica).

Pobjede su u glavnim borbama ostvarili pionir Ivan Brkić (BK Herceg Novi 98), školarac Nikola Ilić (BK Podgorica) i juniori Luka Otašević (BK Budva), Omar Bahović (BK Bijelo Polje), Andrija Rakojević (BK Nikšić), Jovan Koljenšić (BK Nikšić), Omar Čoković (BK Feniks), Uroš Globarević (BK Budućnost), Gojko Sarić (BK Cetinje), Draško Mihaljević (BK Power boxing) i Ognjen Ljubisavljević (BK Power boxing).

Ukupno su održane 23 borbe – deset uvodnih i 13 glavnih, u kojim su nastupili takmičari iz 16 crnogorskih klubova.

