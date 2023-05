MPCFL – Sjutra utakmice 33. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama 33. kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

U 16 sati počeće duel Rudara i Petrovca, dok će se dva sata kasnije sastati Budućnost i Arsenal, odnosno Iskra i Jedinstvo Franca.

Sat i po kasnije rivali će biti Mornar i Jezero, dok je za 20 sati zakazan duel Dečića i Sutjeske.

Budućnost je, nakon 32. kola, prva na tabeli sa 61 bodom.

Sutjeska je druga sa 58, dok su po 46 osvojili Dečić, Arsenal i Jedinstvo.

