MPCFL: Sjutra utakmice 24. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama 24. kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCL).

Vodeća Budućnost ugostiće na Gradskom stadionu, u 18 sati, Otrant-Olimpik, koji je u prošlom kolu iznenadio Dečić.

Za 15 sati zakazani su dueli Petrovca i Jedinstvo France na stadionu “Mitar Mićo Goliš”, kao i Dečića i Jezera u Tuzima.

Sat ranije počeće mečevi u Nikšiću i Tivtu, između Sutjeske i Mornara, odnosno Arsenala i Bokelja.

Budućnost je, nakon 23. kola, vodeća na tabeli sa 57 bodova.

Drugoplasirani Petrovac ima 45, Bokelj je sa utakmicom manje osvojio 33, dok je četvrti Dečić sa 31 bodom i utakmicom manje.

Sutjeska je peta sa 30 bodova.

