MPCFL: Sjutra utakmice 20. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama 20. kola sjutra će početi proljećni dio šampionata u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

Najzanimljivija utakmica biće odigrana u Podgorici, gdje će vodeća Budućnost ugostiti Sutjesku.

Najstariji crnogorski derbi počeće u 18 sati na Gradskom stadionu.

Dečić, koji brani trofej, igraće u Tuzima, u 15 sati, protiv tivatskog Arsenala, dok će sat ranije rivali biti Jezero i Mornar, odnosno Jedinstvo Franca i Bokelj.

Za 17 sati zakazan je duel Petrovca i Otrant-Olimpika.

Budućnost je jesenji dio šampionata završila sa 45 bodova.

Drugoplasirani Petrovac ima 33, Bokelj je osvojio 30, dok je četvrti Dečić sa 27 bodova.

