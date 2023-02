MPCFL – Sjutra start proljećnog dijela šampionata

Podgorica, (MINA) – Utakmicama 20. kola sjutra će, nakon više od dva mjeseca pauze, biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

Sutjeska, koja je bila jesenji šampion, igraće u Nikšiću, u 15 sati, protiv Jezera, Budućnost će u 18 biti gost Petrovca, dok će se u podgoričkom naselju Stari aerodrom, u 14 sati, sastati Dečić i Iskra.

Kolo će, u 13 sati, otvoriti duel Rudara i Mornara, dok će sat kasnije u Radanovićima početi

duel Arsenala i Jedinstvo France.

Sutjeska i Budućnost, nakon 19. kola, imaju po 37 bodova.

Dečić i Petrovac osvojili su po 28 i imaju dva više od Arsenala.

