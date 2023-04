MPCFL rezultati – Sutjeska ubjedljiva protiv Mornara

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske pobijedili su danas u Nikšiću barski Mornar 4:1, u premijernom meču 30. kola Meridianbet Prvoj crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Sutjeska, koja brani trofej, prekinula je seriju od četiri meča bez pobjede i upisala 15. trijumf ove sezone.

Gosti su poveli golom Balše Vukotića u 9. minutu.

Junak trijumfa, Tajron Konrad, sa tri gola u 22, 47. i 52. minutu riješio je pitanje pobjednika.

Konačan rezultat postavio je Dušan Živković u 75. minutu.

Za 16 sati zakazani su dueli Rudara i Iskre u Pljevljima, odnosno Arsenala i plavskog Jezera na terenu kampa Fudbalskog saveza.

U derbiju kola, Dečić će u 19 sati na trenning kampu OFK Titograda ugostiti Budućnost, u meču koji će biti odigran bez prisustva publike.

U isto vrijeme zakazan je i duel Petrovca i Jedinstvo France.

