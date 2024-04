MPCFL rezultati- Sutjeska slavila protiv Jezera, pobjede Dečića i Arsenala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske, Dečića i Arsenala ostvarili su pobjede u 28. kolu Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

Sutjeska je u Nikšiću savladala Jezero 2:1 i upisala 11. trijumf ove sezone.

Domaćin je poveo golom Anta Babića u 12, a prednost na 2:0 povisio je Vasko Kalezić u 24. minutu.

Konačan rezultat postavio je Marko Šimun 72. minutu.

Dečić je u Bijelom Polju savladao Jedinstvo 2:0 i 15. pobjedom ostao u trci za prvo mjesto.

Slavio je golovima Bojana Matića u 21. i Andreja Bajovića u 46. minutu.

Arsenal je u Tivtu pobijedio Rudar 4:2 i ostvario osmu pobjedu u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Gosti su poveli golom Andrije Bulatovića u 22. minutu.

Uslijedila su tri pogotka domaćina za potpuni preokret i vođstvo od 3:1.

Strijelci su bili Luka Maraš u 26. i 43. i Šaleta Kordić u 31. minutu.

Na 3:2 smanjio je Bizmark Apija u 75. minutu iz jedanaesterca.

Konačan rezultat postavio je Nikola Milić u trećem minutu sudijske nadoknade.

Poslije prvog poluvremena nema golova u duelu Mornara i Petrovca, dok je u 18 sati i 30 minuta počeo duel Budućnosti i Mladosti.

