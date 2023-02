MPCFL rezultati – Sutjeska slavila protiv Iskre, Arsenal i Mornar bez golova

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske pobijedili su danas u Nikšiću ekipu Iskre iz Danilovgrada 2:1, u utakmici 22. kola Meridianbet Prve crnogorske lige.

Bez pobjednika i golova završen je duel Arsenala i Mornara u Radanovićima (0:0).

Sutjeska je do pobjede došla golovima Vuka Strikovića u 8. i Tajrona Konrada u 56. minutu iz jedanesterca.

Jedini pogodak za Iskru, koja je doživjela prvi poraznu nastavku šampionata, postigao je Ognjen Obradović u 88. minutu iz penala

To je drugi trijumf nikšićkog tima u proljećnom dijelu šampionata, ukupno 13. ove sezone.

Za 18 sati zakazan je duel Petrovca i Dečića.

Dueli Rudara i Budućnosti, odnosno Jedinstvo France i Jezera, odgođeni su zbog loših vremenskih uslova u Pljevljima i Bijelom Polju.

