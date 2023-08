MPCFL rezultati – Sutjeska i Arsenal neriješeno, Petrovac slavio protiv Dečića

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske i tivatskog Arsenala igrali su večeras u Nikšiću neriješeno 2:2, u utakmici trećeg kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Arsenal je, golovima Hulijana Montenegra u 15. i Nikole Čelebića u 44. minutu, poveo 2:0.

Na 2:1 smanjio je Vuk Striković u 49, a konačan rezultat postavio je Srđan Krstović u 68. minutu.

Petrovac je, preokretom u finišu, savladao Dečić 2:1.

Vođstvo Dečiću na Starom aerodomu donio je Iljir Camaj u 49. minutu.

Izjednačio je Dejan Perović u 77, a pobjedu i prvo mjesto na tabeli donio je Nikola Zvrko u drugom minutu sudijske nadoknade.

Pobjede su juče ostvarili fudbaleri Budućnosti i plavskog Jezera, dok su Mladost i Mornar remizirali.

Budućnost je u Pljevljima savladala ekipu Rudara 4:0 i osvojila prve bodove ove sezone.

Do pobjede podgorički tim vodili su Vasilije Adžić golom u 17, Miloš Brnović u 25. i Petar Grbić u 60. i 65. minutu.

Rudar je poslije trećeg kola jedini tim u ligi bez bodova.

Jezero je u Beranama savladalo Jedinstvo Francu 1:0. Odlučujući pogodak, za prvu pobjedu ove sezone, postigao je Edis Redžepagić u 81. minutu.

Pobjednika nije bilo u duelu Mladosti i Mornara, koji su na DG areni igrali 1:1.

Domaćin je poveo u 86. minutu golom Bogdana Milića.

Konačan rezultat, minut kasnije, postavio je Andrija Kolundžić.

Petrovac je, nakon trećeg kola, vodeći sa sedam bodova.

Arsenal i Sutjeska osvojili su po pet, a po bod manje Jezero i Mladost.

