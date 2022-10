MPCFL rezultati – Rudar bolji od Iskre

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Rudara pobijedili su danas u Pljevljima ekipu Iskre iz Danilovgrada 3:1, u premijernom meču 12. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Rudar su do četvrte pobjede vodili Danin Talović golovima u 19. i 52. i Miloš Zečević u 89. minutu.

Jedini pogodak za Iskru, koja je upisala šesti poraz ove sezone, postigao je Savo Gazivoda u 77. minutu.

Poslije prvog poluvremena, Arsenal u Radanovićima vodi protiv Jezera 1:0.

Vodeći pogodak postigao je Danilo Bakić u 43. minutu.

U 17 sati sastaće se Petrovac i Jedinstvo Franca na stadionu Mitar Mićo Goliš.

Duel vodećeg Dečića i Budućnosti počeće u 19 sati na stadionu Koma na Zlatici.

U posljednjem meču ovog kola, u nedjelju u 14 sati, Sutjeska će u Nikšiću ugostiti Mornar.

