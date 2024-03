MPCFL rezultati – Pobjede Sutjeske i Jezera

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske iz Nikšića i plavskog Jezera ostvarili su pobjede u 24. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFl).

Sutjeska je na stadionu “Mitar Mićo Goliš” pobijedila Petrovac 2:1 i upisala osmi trijumf ove sezone.

Domaćin je poveo golom Nemanje Carevića u 18. minutu.

Izjednačio je Dušan Vuković u 31, a isti igrač donio je pobjedu nikšićkom timu u 55. minutu.

Petrovac je od 20. minuta igrao sa igračem manje, nakon isključenja golmana Marka Kordića.

Jezero na DG areni slavilo protiv Mladosti 1:0.

Odlučujući pogodak, za deveti trijumf, postigao je Edis Redžepagić u 28. minutu.

Za 18 sati zakazani su dueli Dečića i Rudara, odnosno Mornara i Jedinstva.

U posljednjem meču ovog kola, sjutra na gradskom stadionu (17.30), sastaće se Budućnost i Arsenal.

