MPCFL rezultati: Pobjede Mornara i Rudara

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mornara i Rudara ostvarili su pobjede u 31. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Mornar je u Tivtu savladao Arsenal 2:1 i 13. pobjedomostao u trci za treće mjesto.

Barski sastav poveo je golom Nikole Vukovića u 19. minutu.

Efektnim pogotkom Damjan Mugoša je poravnao na 1:1 u 57, a samo dva minuta kasnije konačan rezutat postavio je Balša Vukotić.

Rudar je u Pljevljima slavio protiv Petrovca 1:0 i prekinuo seriju od devet mečeva bez pobjede u prvenstvu.

Odlučujući pogodak, za šesti trijumf ove sezone, postigao je Jasmin Muhović u 20. minutu.

Sutjeska u Nikšiću, poslije 30 minuta igre, vodi protiv Jedinstva 2:0, golovima Vaska Kalezića u 12. i Vuka Strikovića u 32. minutu.

Za 19 sati zakazani su dueli Budućnosti i plavskog Jezera, odnosno Dečića i Mladosti u podgoričkom naselju Stari aerodrom.

