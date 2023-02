MPCFL rezultati: Iskra bolja od Rudara, pobjede Jedinstvo France i Jezera

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Iskre pobijedili su danas u Danilovgradu pljevaljski Rudar 2:1, u 21. kolu Meridian Prve crnogorske lige.

Iskra je do drugog trijumfa na startu proljećnog dijela šampionata došla golovima Vladimira Boljevića u 27. i Miloša Kalezića 54. minutu.

Jedini pogodak za Rudar, koji je bez bodova u nastavku šampionata, postigao je Ivan Bojović u 70. minutu.

Poslije prvog poluvremena, Sutjeska u Baru vodi protiv Mornara 1:0, golom Tajrona Rajana Konrada u 38. minutu.

Pobjede su ranije danas ostvarili fudbaleri Jedinstvo France i plavskog Jezera.

Jedinstvo je u Bijelom Polju savladao Petrovac 2:1

i prekinulo seriju od tri poraza.

Domaćin je poveo golom Amira Muzurovića u 50. minutu.

Izjednačio je Dejan Perović u 87, a pobjedu svom timu, sedmu ove sezone, donio je Sead Dacić u šestom minutu sudijske nadoknade.

Jezero je u Beranama slavilo protiv Arsenala 1:0 i

prekinulo seriju od devet mečeva bez pobjede.

Pogodak, vrijedan tri boda i šestog trijumfa ove sezone, postigao je Vojin Pavlović u 70. minutu.

Jezero je meč završilo sa igračem manje, nakon što je Radoš Dedić dobio crveni karton u 77. minutu.

U posljednjem meču ovog kola, u 18 sati, sastaće se Budućnost i Dečić.

