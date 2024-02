MPCFL rezultati – Pobjede Dečića i Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića i Sutjeske ostvarili su pobjede u 22. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Dečić je na DG areni savladao Mladost 3:0 i 12. trijumfom preuzeo prvo mjesto na tabeli sa utakmicom više od Budućnosti.

Ekipu iz Tuzi do pobjede vodili su Bojan Matić, golom u trećem minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena, Matija Božanović u 87. i Oliver Šarkić u 88. minutu.

Sutjeska je u Bijelom Polju slavila protiv Jedinstva 1:0, a odlučujući pogodak, za sedmi trijumf ove sezone, postigao je Anto Babić u 31. minutu.

Za 17 sati i 30 minuta zakazani su dueli Mornara i Arsenala u Baru, odnosno Petrovca i Rudara na stadionu “Mitar Mićo Goliš”.

Kolo će kompletirati, u 18 sati, duel vodeće Budućnosti i plavskog Jezera.

