MPCFL rezultati: Pobjede Budućnosti i Sutjeske, bod Mornaru

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Sutjeske ostvarili su pobjede, dok je Mornar osvojio bod u 25. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je u Bijelom Polju savladala Jedinstvo 2:1 i upisala 13. pobjedu u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Domaćin je poveo golom Žarka Koraća u 31. minutu iz jedanaesterca.

Izjednačio je Stefano Almeida u 72, a pobjedu zvaničnom šampionu donio je Tonći Mujan u 84. minutu.

Do pobjede, nakon preokreta, došla je i Sutjeska, koja je u Nikšiću savladala Mladost 2:1.

Mladost je u vođstvo doveo Aleksa Maraš u 18. minutu.

Poravnao je Đorđe Šaletić u 30, a pogodak, vrijedan tri boda, postigao je Dragan Grivić u 74. minutu.

Sutjeska se tom pobjedom izjednačila na trećem mjestu na tabeli sa Mornarom, koji je u Pljevljima igrao sa Rudarom 0:0.

Pobjednika nije bilo ni u duelu Arsenala i Petrovca, koji su u Tivtu igrali 1:1.

Petrovac je do vođstva došao golom Petra Đuričkovića u 12. minutu.

Konačan rezultat postavio je Ćetko Manojlović iz penala u 44. minutu.

U posljednjem meču ovog kola rivali u Beranama sastaće se Jezero i Dečić.

