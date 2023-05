MPCFL rezultati – Pobjede Budućnosti i Sutjeske, Arsenal i Dečić bez golova

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Sutjeske ostvarili su pobjede, dok je duel Arsenala i Dečića završen bez pobjedika, u 34. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Vodeća Budućnost savladala je u Bijelom Polju ekipu Jedinstva 2:1 i 19. pobjedom zadržala čelnu poziciju na tabeli.

Slavila je golovima Vasilija Terzića u 5, Marka Simića u 11. i Marka Mrvaljevića u trećem minutu sudijske nadoknade vremena

Jedini pogodak za domaći tim postigao je Haris Banda u 45. minutu.

Drugoplasirana Sutjeska je u Nikšiću savladala Rudar 2:1, golovima Srđana Krstovića u 26. i Marka Matanovića u 62. minutu.

Pogodak za ekipu iz Pljevalja postigao je Aleksa Golubović u 48. minutu.

Bez pobjednika i golova završen je duel tivatskog Arsenala i Dečića iz Tuzi na terenu Kampa Fudbalskog saveza.

Poraz Rudara iskoristilo je plavsko Jezero i pobjedom nad Iskrom u Beranama od 2:0 preteklo pljevaljski tim na tabeli.

Plavski tim do osme pobjede vodili su Edis Redžepagić u 40. i Vojin Pavlović u 84. minutu iz jedanaesterca.

U gostima slavio je Mornar protiv Petrovca 1:0.

Pitanje pobjednika riješio je Marko Ćetković u 40. minutu.

Budućnost je, nakon 33. kola, prva na tabeli sa 67 bodova.

Sutjeska je druga sa 64, dok su Jedinstvo, Dečić i Arsenal osvojili po 47 bodova.

