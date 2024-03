MPCFL rezultati: Pobjede Budućnosti i Dečića

Podgorica, (MINA) – Vodeći timovi Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL), Budućnost i Dečić, ostvarili su pobjede u 27. kolu i ostali u trci za titulu prvaka.

Budućnost je u Podgorici savladala Šetrovac 2:0 i upisala 14. trijumf ove sezone.

Zvaničnog šampiona do pobjede vodili su Đorđe Despotović u 20. i Almeida u 69. minutu.

Isti učinak ima i Dečić, koji je u Tivtu savladao Arsenal 2:0.

Ekipa iz Tuzi povela je golom Bojana Matića u 74. minutu.

Konačan rezultat postavio je Oliver Šarkić u petom minutu sudijske nadoknade.

Sutjeska je u Nikšiću slavila protiv Rudara 2:1.

Vođstvo gostima donio je Bizmark Apija u 13. minutu.

Poravnao je Dragan Grivić u 19, a pobjedu nikšićkom timu, desetu ove sezone, donio je Vuk Striković, golom u 56. minutu.

Prvi poraz u proljećnom dijelu šampionata doživio je Mornar, koji je u Beranama izgubio od Jezera 3:1.

Plavski tim do 11. trijumfa vodili su Edis Redžepagić u 6, Stefan Popović autogolom u 48. i Petar Pavlićević u 68. minutu.

Počasni pogodak za Mornar, koji je prekinuo seriju od devet utakmica bez poraza, postigao je rezervista Ermin Seratlić u 83. minutu.

Bez golova i pobjednika završen je duel Jedinstva i Mladosti u Bijelom Polju (0:0).

Budućnost i Dečić dijele čenu poziciju na tabeli sa po 50 bodova.

Sutjeska je preuzela treće mjesto sa 43, dok su po bpd manje osvojili Mornar i Jezero.

