MPCFL rezultati – Pobjeda Dečića, Jezero i Petrovac neriješeno

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića ostvarili su pobjedu, dok su Jezero i Petrovac remizirali, u 23. kolu Meridianbet Prve crnogorske lige.

Dečić je u podgoričkom naselju Stari aerodrom savladao pljevaljski Rudar 1:0 i ostvario devetu pobjedu ove sezone.

Ekipa iz Tuzi prekinula je seriju od četiri poraza, odnosno šest mečeva bez pobjede.

Odlučujući pogodak postigao je Iljir Camaj u 70. minutu.

Bez pobjednika završen je duel Jezera i Petrovca, koji su u Beranama igrali 1:1.

Vođstvo domaćinu donio je Jovan Pajović u 33. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Aldin Adžović u 49. minutu.

Iskra će u Danilovgradu, u 16 sati, ugostiti Arsenal, dok će sat kasnije početi duel Mornara i Jedinstvo France u Baru.

Derbi kola, u kojem će rivali biti Budućnost i Sutjeska, počeće u 18 sati na Gradskom stadionu.

