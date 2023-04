MPCFL rezultati – Sutjeska slavila u Danilogradu, pobjede Jezera i Arsenala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske ostvarili su pobjede, a nova tri boda upisali su i plavsko Jezero i Arsenal iz Tivta, u 31. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Sutjeska, koja brani trofej, pobijedila je u Danilovgradu ekipu Iskre 2:0.

Do 16. pobjede ove sezone došla je golovima

Tajrona Konrada u 63. i Anta Babića u 73. minutu.

Jezero je u Beranama savladalo bjelopoljsko Jedinstvo 2:1 i prekinulo seriju od devet utakmica bez pobjede.

Plavski tim do sedmog trijumfa ovve sezone došao je golovima Jovana Pajovića u 6. i Srđana Boškovića u 61. minutu.

Jedini pogodak za Jedinstvo postigao je Aldin Mušović u 72. minutu.

Arsenal je u Baru pobijedio ekipu Mornara 1:0.

Odlučujući pogodak, za 12. trijumf ove sezone, postigao je Jasmin Muhović iz jedanaesterca.

Poslije prvog poluvremena, Dečić na Starom aerodromu vode protiv Petrovca 1:0.

Vodeći pogodak postigao je Draško Božović u 41. minutu.

U 20 sati počeće duel na Gradskom stadionu između Budućnosti i Rudara.

