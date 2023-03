MPCFL rezultati – Neriješeno u Radanovićima i Beranama, pobjeda Jedinstvo France

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i tivatskog Arsenala igrali su danas u Radanovićima neriješeno 1:1, u 24. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Arsenal je poveo autogolom Zorana Petrovića u 27. minutu.

Konačan rezultat postavio je Balša Sekulić u 44. minutu.

Bez pobjednika završen je i duel plavskog Jezera i barskog Mornara, koji su u Beranama igrali 0:0.

Jedinstvo je Bijelom Polju savladalo Iskru 2:1 i ostvarilo osmi trijumf ove sezone.

Domaćin je, golovima Bojana Vlaovića u 12. i Alije Krnića u 32. minutu, povela 3:0.

Konačan rezultat postavio je Danilo Rađen u 84. minutu.

Posljednja dva meča ovog kola počeće u 18 sati.

U Nikšiću sastaće se Sutjeska i Dečić iz Tuzi, dok će Petrovac ugostiti pljevaljski Rudar.

