MPCFL rezultati – Mornar srušio lidera, pobjede Mladosti i Petrovca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mornara pobijedili su danas na DG areni lidera šampionata, ekipu Dečića iz Tuzi, 1:0, u utakmici 23. kola Meridianbeta Prve crnogorske lige.

Odlučujući pogodak, za deveti trijumf ove sezone, postigao je Danijel Nikolić u 76. minutu.

Dečić je meč završio sa devet igrača, nakon što su crvene kartone dobili Nenad Gavrić u 54. i

Draško Božović u 85. minutu.

Isključen je i fudbaler Mornara, Balša Vukotić, u 86. minutu, jer je sa klupe ušao u teren.

On je počeo utakmicu, ali je zamijenjen sredinom drugog poluvremena.

Mornar je bez poraza u proljećnom dijelu šampionata, a upisao je tri pobjede i remi.

Pobjednika nije bilo u duelu Arsenala i Jedinstvo France, koji su u Tivtu igrali 1:1.

Gosti su poveli golom Harisa Bande u 10. minutu.

Konačan rezultat postavio je Ćetko Manojlović iz jedanaesterca u 39. minutu.

Pobjede su ranije danas ostvarili fudbaleri Mladosti i Petrovca.

Mladost je u Pljevljima, u derbiju začelja, savladala Rudar 2:1.

Mladost je slavila golovima Alekse Maraša u 15. i Ruzvelta Souze Neta u 38. minutu i posljednje mjesto na tabeli ustupila pljevaljskom timu.

Jedini pogodak za Rudar postigao je Aleksa Golubović u 77. minutu.

Rudar je meč završio sa devet igrača, nakon isključenja Milisava Vuksanovića i Anesa Muratovića.

Crveni je u finišu dobio i fudbaler Mladosti Ljubomir Pejović.

U gostima slavio je i Petrovac, koji je u Beranama bio bolji od Jezera 2:0.

Petrovac su do šeste pobjede vodili Slobodan Babić u 65. i Dejan Perović u drugom minutu sudijske nadoknade.

Poslije prvog poluvremena, Arsenal i Jedinstvo igraju 1:1.

U posljednjem meču ovog kola, u 17 sati i 30 minuta, sastaće se Sutjeska i Budućnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS