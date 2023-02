MPCFL rezultati – Mornar slavio u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mornara pobijedili su danas u Pljevljima ekipu Rudara 1:0, u premijernom meču 20. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Odlučujući pogodak, za šesti trijumf barskog tima ove sezone, postigao je Aleksandar Vujačić u 48. minutu.

Poslije prvog poluvremena, Dečić i Iskra igraju na Starom aerodromu 0:0, dok Arsenal u Radanovićima,

pogotkom Ćetka Manojlovića iz penala u 45. minutu, vodi protiv Jedunstva 1:0.

Jesenji šampion, Sutjeska, igraće u Nikšiću, u 15 sati, protiv Jezera, Budućnost će u 18 biti gost Petrovca.

