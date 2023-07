MPCFL rezultati – Mladost preokretom do pobjede protiv Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti, koji brane trofej, poraženi su na startu 18. sezone Meridianbet Prve crnogorske lige.

Budućnost je večeras na DG areni izgubila od debitanta u društvu najboljih, ekipe Mladosti 2:1.

Gosti su poveli golom Petra Grbića u 42. minutu.

Izjednačio je Boris Došljak u 57, a pobjedu domaćinu donio je Kolumbijac Faver Rodriges u 70. minutu.

Dečić je na stadionu OFK Titograda na Starom aerodromu pobijedio Jedinstvo Francu 2:1.

Dečić je poveo u 16. minutu golom Draška Božovića, ali je samo pet minuta kasnije izjednačio Armin Bošnjak.

Pitanje pobjednika riješio je rezervista Milan Vušurović u 70. minutu.

Bez golova i pobjednika završen je duel Petrovca i Mornara.

Posljednja dva meča ovog kola, u kojem će rivali biti Rudar i Arsenal (19), odnosno Jezero i Sutjeska (20), na programu su sjutra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS