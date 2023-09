MPCFL rezultati – Jezero slavilo u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Jezera pobijedili su danas u Pljevljima ekipu Rudara 1:0, u premijernom meču osmog kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Odlučujući pogodak postigao je Balša Tošković u prvom minutu utakmice.

Plavski tim upisao je četvrti trijumf ove sezone i ostao u trci za visok plasman.

Rudar je doživio peti poraz, pa će i nakon osmog kola biti na začelju tabele sa samo jednim trijumfom i postignutim golom.

Za 19 sati i 30 minuta zakazani su dueli Petrovca i Jedinstvo France, odnosno Mladosti i Arsenala na DG areni.

Sat kasnije subotnji program zaključiće Mornar i Budućnost u Baru.

U posljednjem meču ovog kola, sjutra u 19 sati i 30 minuta, rivali će biti Dečić i Sutjeska.

