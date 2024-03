MPCFL rezultati – Dečić i Sutjeska bez golova, pobjede Jezera i Arsenala

Podgorica, (MINA) – Duel Dečića i Sutjeske završen je bez pobjednika, dok su po tri boda u 26. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) osvojili Jezero i Arsenal.

Dečić i Sutjeska igrali su u podgoričkom naselju Zlatica 0:0.

Nikšićki tim meč je završio sa deset igrača, nakon isključenja Dušana Vukovića u 75. minutu.

Jezero je u Pljevljima savladalo Rudar 1:0 i zabilježilo deseti trijumf.

Odlučujući pogodak postigao je Fakundo Aranda u 82. minutu.

U gostima slavio je i Arsenal, koji je na DG areni savladao Mladost 2:1.

Domaćin je poveo golom Anđelka Jovanovića u 2. minutu.

Izjednačio je Hulijan Montenegro u 17, a pobjedu gostima donio je Lukas Araha u 51. minutu.

Vodeća Budućnost igraće u Baru, u 17 sati i 30 minuta, protiv Mornara, dok će 30 minuta ranije početi duel Petrovca i Jedinstva.

