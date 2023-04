MPCFL rezultati – Budućnost u finišu dobila Iskru, Arsenal ubjedljiv u Petrovcu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i tivatskog Arsenala ostvarili su pobjede, dok su bez pobjednika završeni dueli Dečića i Mornara, odnosno Rudara i Jezera, u 28. kolu Medidianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je na Gradskom stadionu savladala Iskru iz Danilovgrada 3:0 i zabilježila četvrtu uzastopnu, ukupno 16. pobjedu, ove sezone.

Lider šampionata do pobjede došao je u samom finišu, golovima Filipa Kneževića u 85, Vasilija Adžića u 88. i Marka Mrvaljevića u prvom minutu sudijaske nadoknade.

Arsenal je kao gost savladao Petrovac 3:0 i desetim trijumfom preuzeo od rivala treće mjesto na tabeli.

Tivatski tim slavio je golovima Anđela Rudovića u 68, Ivana Bulatovića 78. i Borisa Došljaka u 85. minutu i prekinuo seriju od četiri meča bez pobjede.

Petrovac je u prvom poluvremenu bio bolji rival, imao nekoliko velikih šansi, a u 29. minutu nije mu priznat regularan gol.

Dečić je u podgoričkom naselju Stari aerodrom igrao sa Mornarom 1:1 i upisao peti uzastopni remi.

Domaćin je poveo golom Milana Vušurovića u 12. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Aleksandar Vujačić u 65. minutu.

Bez pobjednika završen je duel fudbalera Rudara i plavskog Jezera, koji su u Pljevljima igrali 0:0.

Rudar je, nakon poraza Iskre, devetim remijem ove sezone posljednju poziciju na tabeli ustupio ekipi iz Danilovgrada.

Jezero je produžilo seriju bez pobjede na šest mečeva.

To je plavskom timu treći uzastopni remi, ukupno peti u posljednjih šest mečeva.

Poslije prvog poluvremena, Jedinstvo Franca u Nikšiću vodi protiv Sutjeske 2:1.

Prednost gostima donijeli su Amir Muzurović u 14. i Žarko Korać u 18. minutu.

Strijelac za Sutjesku bio je Tajron Konrad u 28. minutu.

