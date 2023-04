MPCFL rezultati – Bez golova u Pljevljima, pobjede Jedinstva France i Iskre

Podgorica, (MINA) – Duel Rudara i Dečića završen je bez pobjednika, dok su Jedinstvo Franca i Iskra ostvarili pobjede u 32. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Rudar i Dečić igrali su u Pljevljima 0:0.

Jedinstvo je u Bijelom Polju savladalo barski Mornar 3:1.

Gosti su poveli golom Balše Vukotića u 4. minutu.

Izjednačio je Luka Đorđević u 48, a potpuni preokret donio je Mirza Idrizović u 68. minutu.

Idrizović je bio strijelac i trećeg pogotka u 90. minutu, za 13. pobjedu ove sezone.

Mornar je od 37. minuta igrao sa igeračem manje nakon isključenja Matije Božanovića.

Iskra je u podgoričkom naselju Stari aerodrom pobijedio tivatski Arsenal 3:2.

Arsenal je, golovima Anđela Rudovića u 4. i Ćetka Manojlovića u 17. minutu iz jedanaesterca, poveo 2:0.

Do pobjede i velikog preokreta ekipa iz Danilovgrade došla je golovima Ognjena Obradovića u 30, Danila Rađena u 43. i Vladimira Boljevića u 76. minutu.

Za 18 sati zakazan je meč između Petrovca i Jezera, dok će u 20 početi duel Sutjeske i Budućnosti.

