MPCFL rezultati – Bez golova u Beranama, Dečić pobijedio u Danilovgradu

Podgorica, (MINA) – Duel Jezera i Sutjeske završen je bez pobjednika, dok je Dečić u Danilovgradu prekinuo seriju bez pobjede, u 29. kolu Meridianbet Prve crnogorske lige (MPCFL).

Jezero i Sutjeska igrali su u Beranama 0:0.

Ekipa Nenada Brnovića, koja brani trofej, bez pobjede je u posljednja četiri kola – upisala je tri remija i poraz, a prvi put u drugom dijelu sezone nije primila gol.

Jezero je šesti put u posljednjih sedam mečeva igralo neriješeno.

Dečić je u Danilovgradu savladao Iskru 3:1 i nakon pet kola ostvario pobjedu.

Do devetog trijumfa ekipu iz Tuzi vodili su Oliver Šarkić u 22, Boris Cmiljanić u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena iz jedanaesterca i Erjon Vucaj efektnim pogotkom u 63. minutu.

Jedini pogodak za posljednji tim na tabeli, koji je i poslije osmog uzastopnog meča bez pobjede, postigao je Miloš Kalezić u 46. minutu.

Poslije prvog poluvremena Jedinstvo Franca i Arsenal igraju u Bijelom Polju 0:0.

U 18 sati sastaće se Mornar i Rudar u Baru, dok će u 19 početi duel Budućnosti i Petrovca.

