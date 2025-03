MPCFL: Remi Budućnosti i Dečića, pobjede Petrovca, Sutjeske i Mornara

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Dečića osvojili su po bod, dok su Petrovac, Sutjeska i Mornar ostvarili pobjede u 25. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je u Beranama igrala su u Beranama sa Jezerom neriješeno 3:3 i prekinula seriju od devet vezanih prvenstvenih trijumfa.

Podgorički tim poveo je golom Ivana Bojovića u 14. minutu.

Poravnao je Matija Bojović u 16, a vođstvo domaćinu donio je Mihailo Perović u 23. minutu.

Na 2:2 izjednačio je Ivan Bulatović u 54, a do nove prednosti domaćin je došao novim golom Perovića u 65. minutu iz jedanaesterca.

Konačan rezultat postavio je Andrej Camaj u 87. minutu.

Pobjednika nije bilo ni u duelu Jedinstva i Dečića, koji su u Bijelom Polju igrali 1:1.

Dečić je u Bijelom Polju poveo golom Ibrahima Endijaja u 6. minutu.

Izjednačio je Žarko Korać iz penala u 52. minutu i već tada postavio konačan rezultat.

Drugoplasirani Petrovac pobijedio je u Kotoru ekipu Bokelja 4:0, golovima Dijego Kastanjeda u 19, Sava Arambašića u 77, Dejana Boljevića u 84. i Nikole Zvrka u 87. minutu.

Domaćin je od 73. minuta igrao bez isključenog Igora Počeka.

Sutjeska je na stadionu OFK Titograda pobijedila Otrant-Olimpik 2:0 i seriju bez poraza produžila na četiri meča.

Do pobjede došla je golovima Nikole Janjića u 12. i Vaska Kalezića u 81. minutu.

Važan trijumf upisao je Mornar, koji je na trening Kampu Fudbalskog saveza savladao Arsenal 1:0.

Pitanje pobjednika riješio je Marko Đurišić u 57.

minutu.

Budućnost je, nakon 25. kola, vodeća na tabeli sa 61 bodom.

Drugoplasirani Petrovac ima 49, Sutjeska je preuzela treće mjesto sa 34, dok bod manje ima Bokelj sa utakmicom manje.

