MPCFL: Pobjede Petrovca i Jezera

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Petrovca i Jezera ostvarili su pobjede u 23. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Petrovac je u Tivtu savladao Arsenal 2:1 i upisao 14. trijumf ove sezone.

Domaćin je poveo golom Jovana Nikolića u 2. minutu.

Poravnao je Savo Arambašić u 30, a pitanje pobjednika riješio je Zoran Petrović u 81. minutu.

Jezero je u Beranama slavilo protiv Jedinstvo France 3:1 i prekinulo seriju od četiri

Plavski tim do četvrte pobjede ove sezone vodili su Mihailo Perović u 42. i 69. iz penala i Nikola Jovićević iz penala u prvom minutu sudijske nadoknade.

Dvostruki strijelac bio je Aldin Mušović u 36. i petom minutu sudijske nadoknade.,

Poslije prvog poluvremena, Sutjeska u Kotoru vodi protiv Bokelja 2:1.

Sudija će u 16 sati označiti početak meča na Trening kampu Fudbalskog saveza, između Otrant-Olimpika i Dečića, dok će u 18 sati na DG areni, u posljednjem meču ovog kola, rivali biti Mornar i Budućnost.

