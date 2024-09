MPCFL: Pobjede Budućnosti, Sutjeske i Bokelja

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti, Sutjeske i Bokelja ostvarili su pobjede u osmom kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Lider šampionata savladao je u svom prvom meču ove sezone na Gradskom stadionu bjelopoljsko Jedinstvo 4:0.

Budućnost su do pobjede, peste ove sezone, vodili Andrija Pavlović u 21. i 50. iz jedanaesterca, Armin Bošnjak, autogolom u 53. i Ivan Bojović u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Sutjeska je u Nikšiću savladala plavsko Jezero 2:1, golovima Vaska Kalezića u 21. i Ivana Vukčevića u 89. minutu.

Jedini pogodak za Jezero postigao je Milivoje Raičević u 69. minutu.

Pred svojim navijačima slavio je i Bokelj, koji je u Kotoru pobijedio Mornar 2:0.

Do pobjede u derbiju začelja došao je golovima

Vasilija Čavora u 43. i Žarka Vilotijevića u 56. minutu.

Bez pobjednika i golova završen je duel Arsenala i Otrant-Olimpika (0:0).

U posljednjem meču ovog kola večeras će se sastati Petrovac i Dečić.

