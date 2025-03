MPCFL: Neriješeno u Petrovcu, pobjede Sutjeske, Arsenala i Mornara

Podgorica, (MINA) – Bez pobjednika završen je duel Petrovca i Dečića, dok su po tri boda u 26. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) upisali fudbaleri Sutjeske, Arsenala i Mornara.

Petrovac i Dečić igrali su na stadionu “Mitar Mićo Goliš” bez golova, 0:0.

Sutjeska je u Nikšiću pobijedila Jezero 2:1 i zabilježila desetu pobjedu ove sezone.

Slavila je golovima Dragana Miranovića u 2. i 64. minutu.

Jedini pogodak za plavski tim postigao je Riju Vakabajaši u 41. minutu.

Domaći teren odbranio je i Arsenal, koji je u Tivtu savladao Otrant Olimpik 2:1.

Tivatski tim do pobjede, osme ove sezone, vodili su

Abdulsamed Abdulahi u 39. i Nedjeljko Kovinić u 59. minutu.

Jedini pogodak za Otrant-Olimpik postigao je Balša Mrvaljević u drugom minutu sudijske nadoknade.

Mornar je u Kotoru savladao ekipu Bokelja 2:0, golovima Balše Sekulića u 70. i Veljka Batrovića u 86. minutu.

Najbolju priliku za Bokelj imao je Dejan Pepić u 73. minutu, ali je promašio jedanaesterac.

Mornar je u Kotoru prekinuo seriju od četiri vezana meča bez trijumfa i upisao desetu pobjedu, dok je Bokelj je pretrpio šesti poraz zaredom, a na četvrtom duelu uzastopno nije postigao gol.

Posljednju pobjedu Kotorani su ostvarili 22. februara protiv Jedinstva (1:0).

U 18 sati počeo je duel Budućnost i bjelopoljskog Jedinstva.

