MPCFL: Jezero slavilo u Tuzima, bez golova u Petrovcu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića poraženi su u Tuzima od plavskog Jezera 2:1, u 24. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCL).

Jezero je upisalo drugi uzastopni, ukupno peti, trijumf i posljednju poziciju na tabeli ustupilo Otrant-Olimpiku, koga očekuje gostovanje Budućbosti.

Gosti su u Tuzima poveli golom Rijua Vakabajašija u 52. minutu.

Poravnao je Matija Božanović u 87, a pobjedu ekipi iz Plava donio je Đorđe Maksimović u šestom minutu sudijske nadoknade.

Bez pobjednika i golova završen je duel Petrovca i Jedinstvo France na stadionu “Mitar Mićo Goliš”.

Sutjeska i Mornar igrali su Nikšiću neriješeno 1:1.

Vođstvo domaćinu donio je Ivan Vukčević u 78. minutu.

Konačan rezultat postavio je Lazar Zlatičanin u trećem minutu sudijske nadoknade, nakon greške golmana Sutjeske Vladana Giljena.

Arsenal je u Tivtu slavio protiv Bokelja 1:0 i prekinuo seriju pd šest mečeva bez pobjede.

Pitanje pobjednika riješio je Neđeljko Kovinić u 85. minutu.

U posljednjem meču 24. kola, u 18 sati na Gradskom stadionu, vodeća Budućnost ugostiće Otrant-Olimpik.

