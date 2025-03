MPCFL: Jezero prekinulo seriju Budućnosti, bez pobjednika i u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Jezera i vodeće Budućnosti igrali su danas u Beranama neriješeno 3:3, u 25. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Pobjednika nije bilo ni u duelu Jedinstva i Dečića, koji su u Bijelom Polju igrali 1:1.

Podgorički tim, koji je u Beranama prekinuo seriju od devet vezanih trijumfa, poveo je golom Ivana Bojovića u 14. minutu.

Poravnao je Matija Bojović u 16, a vođstvo domaćinu donio je Mihailo Perović u 23. minutu.

Na 2:2 izjednačio je Ivan Bulatović u 54, a novo vođstvo domaćinu donio je Perović u 65. minutu iz jedanaesterca.

Konačan rezultat postavio je Andrej Camaj u 87. minutu.

Dečić je u Bijelom Polju poveo golom Ibrahima Endijaja u 6. minutu.

Izjednačio je Žarko Korać iz penala u 52. minutu i već tada postavio konačan rezultat.

Za 15 sati zakazani su dueli Mornara i Arsenala na trening Kampu Fudbalskog saveza, odnosno Otrant-Olimpika i Sutjeske na terenu kampa OFK Titograda.

U Kotoru, 30 minuta kasnije, sastaće se Bokelj i Petrovac.

