MPCFL: Jedinstvo bolje od Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Jedinstvo France pobijedili su danas u Bijelom Polju nikšićku Sutjesku 2:1, u utakmici 27. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Gosti su poveli golom Marka Đukanovića u 2. minutu.

Izjednačio je Arsenije Čepić u 31, a pobjedu Jedinstvu, osmu ove sezone, donio je Armin Bošnjak u 63. minutu.

Pobjednika nije bilo u duelu Mornara i Petrovca, koji su na DG areni igrali 1:1.

Barani su veli golom Balše Sekulića iz penala u 14. minutu.

Konačan frezultat postavio je Žarko Popović u 44.

minutu.

Bokelj je na kampu Fudbalskog saveza slavio protiv Otrant-Olimpika 1:0, a pitanje pobjednika riješio je Velizar Janketić u 49. minutu.

Važne bodove u borbi za opstanak ostvarilo je i Jezero, koje je u Beranama pobijedilo tivatski Arsenal 2:0.

Plavski tim do pobjede vodili su Riju Vakabajaši u 13. i Mihailo Perović u 76. minutu.

U tokuj je duel zvaničnog šampiona i lidera šampionata – Dečića i Budućnosti u Tuzima.

