MPCFL: Dečić u finišu bolji od Mornara, slavili Petrovac, Sutjeska i Jedinstvo Franca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića prekinuli su seriju mečeva bez pobjede, a u 22. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) slavili su i Petrovc, Sutjesk i Jedinstvo Franc.

Dečić je u Tuzima savladao barski Mornar 2:0 i upisao prvi trijumf u proljećnom dijelu sezone.

Do sedmog trijumfa ove sezone došao je golovima Vuka Strikovića u 75. i Ibrahima Mame Endiajea u drugom minutu sudijske nadoknade.

Mornar je od 54. minuta igrao sa igračem manje, nakon isključenja Marka Đurišića.

Petrovac, drugoplasirani tim na tabeli, savladao je na stadionu “Mitar Mićo Goliš” ekipu Jezera 2:1.

Do 13. pobjede ove sezone došao je golovima Alekse Golubovića u 5. i Adnana Bašića u 21. minutu.

Jedini pogodak za Jezero postigao je Mihailo Perović u 12. minutu.

Perović deset minuta kasnije nije realizovao jedanaesterac.

Jedinstvo je u Bijelom Polju slavilo protiv Otrant-Olimpika 2:0, golovima Aldina Mušovića u 26. i Žarka Koraća u 76. minutu.

Prve bodove u proljećnom dijelu upisala je Sutjeska, koja je u Nikšiću savladala Arsenal 2:0.

Nikšićki tim do sedmog trijumfa vodili su Boris Kopitović golom u 70. i Aleksandar Desančić u 72. minutu.

U posljednjem meču ovog kola, u 18 sati na Gradskom stadionu, sastaće se Budućnost i Bokelj.

