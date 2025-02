MPCFL: Budućnost ubjedljiva u Tivtu, Petrovac slavio u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti ostvarili su ubjedljivu pobjedu, a seriju dobrih rezultata nastavio je i Petrovac, u 21. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je u Tivtu savladala Arsenal 5:1 i upisala 16. trijumf ove sezone.

Lidera šampionata do pobjede vodili su Marka Miličkovića u 22, Petra Grbića iz penala u 40, Ivana Bojovića u 72. i 77. i Danila Vukanića u 75. minutu.

Jedini pogodak postigao je Abdulsamed Abdullahi u 69. minutu.

Petrovac je u Nikšiću slavio protiv Sutjeske 3:0.

Drugoplasirani sastav na tabeli do 12. pobjede došao je golovima Dejana Boljevića u 35, Adnana Bašića u 41. i Marka Šimuna u 75. minutu.

Mornar i Jedinstvo Franca igrali su u Baru 1:1.

Domaći sastav poveo je golom Milana Vušurovića u 16. minutu.

Konačan rezultat postavio je Aldin Mušović 35.

Domaćin je od 69. minutu igrao sa igračem manje, naon isključenja Jovana Baošića.

U derbiju začelja Otrant-Olimpik je slavio protiv Jezera 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Halil Muharemović u 76. minutu.

Duel Bokelja i Dečića nije odigran zbog natopljenog terena u Kotoru.

